Экипаж «Солнцепека» ночью уничтожил опорные пункты ВСУ у Вербового

Подразделения РХБ защиты Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения уничтожили из ТОС-1А «Солнцепек» укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой к северу от Вербового в Запорожской области.
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