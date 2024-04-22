Российские штурмовые отряды захватили укрепрайон ВСУ в окрестностях Волновахи. Передвигаясь небольшими группами всего по два человека, наши бойцы успешно провели разведку боем, а после закрепились на новых рубежах и взяли в плен нескольких украинских боевиков.
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