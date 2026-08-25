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США готовятся вернуть своих дипломатов в страны Ближнего Востока

США готовятся вернуть своих дипломатов в страны Ближнего Востока

США готовятся вернуть своих дипломатов в посольства в Израиле, Ливане, Саудовской Аравии, Катаре, Иордании, Омане, Ираке, Кувейте, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах, 25 августа пишет The New York Times со ссылкой на свои источники.

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