США готовятся вернуть своих дипломатов в страны Ближнего Востока

США готовятся вернуть своих дипломатов в посольства в Израиле, Ливане, Саудовской Аравии, Катаре, Иордании, Омане, Ираке, Кувейте, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах, 25 августа пишет The New York Times со ссылкой на свои источники.