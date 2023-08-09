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Прощальный матч Зарипова. Звезды «Ак Барса» сыграют со Звездами России

42-летний нападающий завершил карьеру в этом году. Зарипов – единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина.

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