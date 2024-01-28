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А черепаху-то за что?

А черепаху-то за что?

В Нижнем Новгороде провели рейд по злачным местам с целью выявить незаконных мигрантов. В телефонах у некоторых задержанных нашли видео, которые вызвали оторопь даже у видавших виды полицейских.

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Комментарии
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И
Ирина
Они не гуманисты, они продажные шкуры.
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1 час.
Silver Kont
Не дадут этого сделать, менты без денег от черножопых останутся...
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1 час.
Алексей Васильев
Я понимаю, чего дожидаются? Чтоб наши таки с резьбы сорвались? Перебьют же сотни, если не тысячи ни в чем не повинных узбеков, таджиков и далее по списку. Или у глав диаспор, отмазывающих своих придурков как раз и стоит цель достичь социального взрыва? Тогда почему они еще не на нарах?
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1 час.

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