В Нижнем Новгороде провели рейд по злачным местам с целью выявить незаконных мигрантов. В телефонах у некоторых задержанных нашли видео, которые вызвали оторопь даже у видавших виды полицейских.
А черепаху-то за что?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Ирина
Они не гуманисты, они продажные шкуры.
Ответить
1 час.
Silver Kont
Не дадут этого сделать, менты без денег от черножопых останутся...
Ответить
1 час.
Алексей Васильев
Я понимаю, чего дожидаются? Чтоб наши таки с резьбы сорвались? Перебьют же сотни, если не тысячи ни в чем не повинных узбеков, таджиков и далее по списку. Или у глав диаспор, отмазывающих своих придурков как раз и стоит цель достичь социального взрыва? Тогда почему они еще не на нарах?
Ответить
1 час.
Свежие комментарии