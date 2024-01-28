А черепаху-то за что?

Алексей Васильев

Я понимаю, чего дожидаются? Чтоб наши таки с резьбы сорвались? Перебьют же сотни, если не тысячи ни в чем не повинных узбеков, таджиков и далее по списку. Или у глав диаспор, отмазывающих своих придурков как раз и стоит цель достичь социального взрыва? Тогда почему они еще не на нарах?