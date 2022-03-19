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Мартинс о «Спартаке»: «Цель – побеждать в каждом матче и доказать, что девятое место нам не подходит»

Кристофер Мартинс Перейра заявил, что «Спартак» должен быть выше в турнирной таблице. Полузащитник «Спартака» подвел итоги матча с «Нижним Новгородом» (1:1).

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