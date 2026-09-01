Германия закроет генконсульство России в Бонне к 18 сентября

Правительство Германии приняло решение о закрытии генконсульства России в Бонне к 18 сентября. Об этом 1 сентября заявил глава МИД страны Йоханн Вадефуль.
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