Из палачей - в «герои»

Рассекреченные документы ФСБ вскрывают военные преступления литовских приспешников фашизма в годы Великой Отечественной войны В Литве на советских мемориалах в местах захоронений солдат Красной Армии времён Великой Отечественной войны власти инициировали установку табличек, на которых указано, что надписи на памятниках «не соответствуют исторической действительности».
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