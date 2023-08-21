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Каррагер о Кайседо после дебюта за «Челси»: «Кошмар. Плохой, ленивый отбор»

Каррагер о Кайседо после дебюта за «Челси»: «Кошмар. Плохой, ленивый отбор»

Опорник, купленный у «Брайтона» за рекордные 115 млн фунтов, сыграл 30 минут в матче между «Челси» и «Вест Хэмом» (1:3) в рамках 2-го тура АПЛ.

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