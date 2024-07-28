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Азия на пороге холодной войны: США, Япония и Южная Корея объединяются против Китая

Азия на пороге холодной войны: США, Япония и Южная Корея объединяются против Китая

Формирование нового альянса между Японией, Южной Кореей и США, официально закрепленного подписанием меморандума о трехстороннем сотрудничестве в области безопасности, говорит о новых геополитических реалиях в Азии.

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