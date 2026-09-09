«Изменит ход войны»: в Киеве рассказали о новом ультиматуме Кремля

Россия через спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа передала новый ультиматум Украине. Об этом со ссылкой на источник на Банковой сообщает телеграм-канал «Резидент».
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