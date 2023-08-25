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«Футбол жолы» продолжает триумфальное шествие по стране. На очереди – Актобе

«Футбол жолы» продолжает триумфальное шествие по стране. На очереди – Актобе

Очередной остановкой главного спортивно-развлекательного события лета станет самый футбольный город Казахстана.

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