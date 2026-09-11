Татарстан Халыклар дуслыгы йортында мәктәп укучылары өчен «Дуслык дәресләре» узды

Татарстан Халыклар дуслыгы йортында 6-7 сыйныф укучылары өчен «Дуслык дәресләре» узды. Чара республикада яшәүче халыкларның мәдәнияте һәм традицияләре дөньясына сәяхәт форматында үткәрелде, дип хәбәр итә ТР Халыклар дуслыгы йорты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым