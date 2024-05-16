На Западе допустили использование пикапов АГ-34 в зоне СВО

Army Recognition допустило применение российских пикапов АГ-34 в зоне СВО Российский тактический пикап АГ-34, который продемонстрировали на параде Победы в Туле, может появиться в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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