Антиамериканский американский папа

Будет ли новый папа влиять на большую политику и украинский конфликт, насколько влиятельна католическая церковь и остались ли деньги у Банка Ватикана Роман Лункин, заместитель директора Института Европы РАНчитайте на monocle.
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