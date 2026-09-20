В НАТО заявили о готовности к атакам и провокациям со стороны России. Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Альянс готов реагировать на различные сценарии эскалации на восточном фланге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Почему премьер Д...
- Ночью враг атаков...
- Зеленский ввёл в ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым