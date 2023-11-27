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Отец приходит «поиграть» с 2-месячным сыном, толку от этого общения для ребенка никакого

Отец приходит «поиграть» с 2-месячным сыном, толку от этого общения для ребенка никакого

«Стоит ли терпеть сейчас, чтобы у ребенка потом был отец?» – сомневается Зоя — Официально с отцом ребенка мы не зарегистрированы, но три года прожили вместе, – говорит двадцатисемилетняя Зоя.

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Комментарии
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Владимир Соколов
ваш текст это прекрасная демонстрация бабы дуры)) еще раз)) отец лет до 3 ребенку не нужен от слова совсем)) он даже толком не может отличить родителей))потому, что даже не понимает что это такое)) а вот бабе мужчина нужен исключительно для ухаживания и приноса бабла для ее ребенка, поэтому ей по барабану кто  это будет делать, что вы и озвучили.))так что не надо тут прикрываться ребенком и озвучивать свои хотелки.
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13 час.
Виктор Белогорцев
ты с чего взяла что ему доверять нельзя?
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6 час.
Виктор Белогорцев
в таком возрасте ему пожрать надо и мир познать, а кто это сделает ему без разницы, тот кто кормит и с миром его знакомит тот и будет ему родитель, поэтому с первых дней должны с ним быть оба родителя
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5 час.

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