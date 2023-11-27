Отец приходит «поиграть» с 2-месячным сыном, толку от этого общения для ребенка никакого

Владимир Соколов

ваш текст это прекрасная демонстрация бабы дуры)) еще раз)) отец лет до 3 ребенку не нужен от слова совсем)) он даже толком не может отличить родителей))потому, что даже не понимает что это такое)) а вот бабе мужчина нужен исключительно для ухаживания и приноса бабла для ее ребенка, поэтому ей по барабану кто это будет делать, что вы и озвучили.))так что не надо тут прикрываться ребенком и озвучивать свои хотелки.