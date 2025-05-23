Первый день ЕГЭ в Москве начался с экзаменов по литературе, истории и химии

В Москве начался основной этап сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). На участие в нем в 2025 году зарегистрировалось более 90 тысяч человек, из которых свыше 71 тысячи — выпускники текущего года.
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