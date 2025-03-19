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Александр Овечкин близок к рекорду Гретцки: всего 7 шайб до цели

Александр Овечкин близок к рекорду Гретцки: всего 7 шайб до цели

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не забросил шайбу в игре с «Детройт Ред Уингз», но отметился передачей.

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