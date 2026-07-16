Просрочил долг перед Родиной: таджикский россиянин сбежал с фронта по двум паспортам

Виктор Борисов

Политика о России и не только 14 сен 2024 Вот указ самого президента по замещеню русских мигрантами Когда уже и Володин сказал о необходимости запретить мигрантам ввозить в Россию , и Медведев (председатель партии Единая Россия) сказал это, что ещё мешает думскому большинству перейти от слов к делу и принять такой закон? Ах да! Позиция Правительства, задача которых -завозить, завозить и завозить любой ценой, ведь реально это не трудовая миграция, а "замещающая миграция", переселение в рамках синхронизированной с Глобальным договором по миграции и МОМ концепцией демографической политики России до 2025 г. Где черным по белому сказано: надо ежегодно более 300 тыс. чел. ввозить на ПМЖ в Россию. А сделать это в таком объеме можно только с семьями. Цитирую: «Указ Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 (ред. от 01.07.2014) "Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года" В целях замещения естественной убыли населения в результате возможного сокращения уровня рождаемости предстоит активизировать работу по привлечению на постоянное место жительства в Российскую Федерацию иммигрантов трудоспособного возраста. К 2025 году предполагается: обеспечить постепенное увеличение численности населения (в том числе за счёт замещающей миграции) до 145 млн. человек; увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет; увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости, снизить уровень смертности в 1,6 раза; обеспечить миграционный прирост на уровне более 300 тыс. человек ежегодно".