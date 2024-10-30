Кардиолог рассказал, можно ли гипертоникам заниматься спортом и ходить в баню

Специалист по здоровью сердца рассказал, что на самом деле можно и нельзя гипертоникам.Главный внештатный специалист по кардиологии Минздрава России Евгений Шляхто ответил на вопрос корреспондента РИА Новости о том, дейтсвительно ли гипертоникам нельзя заниматься спортом и ходить в баню.