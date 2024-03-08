Михайлов отказался хамить Пугачевой в ответ

Стас Михайлов отреагировал на предложение Аллы Пугачёвой «зарабатывать пока можешь». Заявление российского артиста о возвращении некоторых артистов в Россию вызвало оживленную реакцию со стороны многих знаменитостей.
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