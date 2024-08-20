Кнороз о Париже-2024: «То, что произошло там в женских прыжках с шестом, не иначе как катастрофой назвать нельзя»

Австралийская прыгунья Нина Кеннеди, завоевав титул олимпийской чемпионки с результатом 5,90 м, очень долго ждала разрешения от судей прыгать на 5,95 м и сделала только одну попытку на этой высоте, после чего отказалась выступать дальше, так как выгорела эмоционально после длительного ожидания.