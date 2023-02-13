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«Ливерпуль» выиграл в АПЛ впервые в 2023 году. Серия без побед длилась 4 матча

«Ливерпуль» выиграл в АПЛ впервые в 2023 году. Серия без побед длилась 4 матча

«Ливерпуль» прервал серию без побед в АПЛ. Сегодня команда Юргена Клоппа обыграла «Эвертон» в мерсисайдском дерби со счетом 2:0.

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