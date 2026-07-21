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Дорский о провокациях Соболева: «Не понимаю, зачем это нужно – так он еще больше вызывает ненависть у фанатов «Спартака» и никогда не получит любовь болельщиков «Зенита»

Журналист и автор Спортса’’ Александр Дорский поделился мнением о поведении нападающего «Зенита»  Александра Соболева в матче за  OLIMPBET Суперкубок России против «Спартака» (1:1, пенальти – 4:2).

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