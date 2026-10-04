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Девушка

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Почему улыбка родителей на шалость мешает ребёнку учиться и управлять собой

Почему улыбка родителей на шалость мешает ребёнку учиться и управлять собой

Многие привычные сцены из повседневной жизни выглядят на первый взгляд совершенно невинно. Ребёнок дурачится за столом, громко смеётся, кладёт ноги туда, куда их класть не принято, а взрослые смотрят на это с умилением.

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