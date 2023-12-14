Журналист из ЛНР рассказал о желании поблагодарить Путина

Скриншот видео Председатель союза журналистов России в ЛНР, заместитель гендиректора ГТРК ЛНР Евгений Мурылев рассказал РЕН ТВ, что приехал в Москву на "Итоги года с Владимиром Путиным", чтобы выразить слова благодарности от всего региона за те изменения, которые сегодня происходят в регионе.