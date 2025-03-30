Почти 100 школьников не смогли уехать на отдых в Китай из-за туроператора

РИА Новости/Евгений Биятов Индивидуальный предприниматель из Владивостока взяла на себя обязательства по организации поездки в Китай групп детей из разных регионов Дальнего Востока, в итоге в Китай не смогли выехать почти 100 детей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.