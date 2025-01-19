Глава ЯНАО Артюхов поздравил православных с Крещением

Дмитрий Артюхов в соцсетях поздравил православных ямальцев с праздником Крещения Господня и попросил их, если не позволяет состояние здоровья, отказаться от омывания в ледяной купели «От всего сердца поздравляю православных ямальцев с праздником Крещения Господня! Желаю тепла каждому дому, благополучия и радости каждой семье.