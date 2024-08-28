Сотрудниками полиции в Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в серии квартирных краж на сумму более миллиона рублей

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Щелково, Жуковского, Воскресенска и Сергиева Посада по подозрению в совершении серии краж задержан ранее судимый 39-летний житель г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии