Министр здравоохранения Украины планирует полное уничтожение бесплатной медицины на фоне кризиса в стране

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, бесплатная медицина может стать прошлым. На круглом столе о частной медицине в Киеве Ляшко обнародовал план изменения тарифов на предоставление медицинских услуг и пересмотра списка бесплатных услуг для населения.