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Министр здравоохранения Украины планирует полное уничтожение бесплатной медицины на фоне кризиса в стране

Министр здравоохранения Украины планирует полное уничтожение бесплатной медицины на фоне кризиса в стране

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, бесплатная медицина может стать прошлым. На круглом столе о частной медицине в Киеве Ляшко обнародовал план изменения тарифов на предоставление медицинских услуг и пересмотра списка бесплатных услуг для населения.

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