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Иркутск Сегодня

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СК проверяет сообщения о трехкратном снижении зарплат в Нижнеилимской районной больнице

Следственный комитет начал проверку по информации из соцсетей о нарушении трудовых прав граждан. В публикации говорится о снижении в три раза заработной платы медработникам Нижнеилимской районной больницы, сообщает СУ СК по Иркутской области.

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