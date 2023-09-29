СК проверяет сообщения о трехкратном снижении зарплат в Нижнеилимской районной больнице

Следственный комитет начал проверку по информации из соцсетей о нарушении трудовых прав граждан. В публикации говорится о снижении в три раза заработной платы медработникам Нижнеилимской районной больницы, сообщает СУ СК по Иркутской области.
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