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Губернатор Самарской области Азаров сообщил об атаках БПЛА на Куйбышевский НПЗ

Губернатор Самарской области Азаров сообщил об атаках БПЛА на Куйбышевский НПЗ

В Самарской области на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) около Новокуйбышевска произошел пожар. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во «ВКонтакте» сообщил, что причиной возгорания стали ночные атаки дронов.

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