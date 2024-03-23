Губернатор Самарской области Азаров сообщил об атаках БПЛА на Куйбышевский НПЗ

В Самарской области на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) около Новокуйбышевска произошел пожар. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во «ВКонтакте» сообщил, что причиной возгорания стали ночные атаки дронов.
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