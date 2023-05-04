Аргументы недели

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  • лина любимцева
    Шойгу "поручил"?!!... А ПОЧЕМУ САМ НЕ ХОЧЕТ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ?!! После таких отчаянных  криков Пригожина ЛИЧНО ДОЛЖЕН...Шойгу поручил уси...
  • николай лебедев
    И это на втором году войны, а до этого мух на потолке считали?Шойгу поручил уси...
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    Я бы тоже к Пригожину прислушалась, но то я, а то наш Генштаб. Они умнее?)))Политический эксп...

Президент Венесуэлы Мадуро осудил попытку Украины нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников

Президент Венесуэлы Мадуро осудил попытку Украины нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников

Глава Венесуэлы Николас Мадуро выступил с осуждением попытки киевской стороны нанести удар по Кремлю с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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