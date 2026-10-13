ТАСС: ВСУ ликвидировали оператора БПЛА, которая жаловалась на домогательства

Командование 118-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировало оператора БПЛА Валерию Степанову, которая жаловалась на домогательства и избиения.
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