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Брендон Сандерсон считает телеадаптацию “Ведьмака” неудачной и не хочет, чт...

Брендон Сандерсон считает телеадаптацию “Ведьмака” неудачной и не хочет, чт...

Брендон Сандерсон считает телеадаптацию “Ведьмака” неудачной и не хочет, чтобы его романы постигла та же участьЗнаменитый автор циклов “Рождённый туманом” и “Архив Буресвета” Брендон Сандерсон продолжает отказываться от предложений об экранизациях своих книг.

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