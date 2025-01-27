Брендон Сандерсон считает телеадаптацию “Ведьмака” неудачной и не хочет, чт...

Брендон Сандерсон считает телеадаптацию “Ведьмака” неудачной и не хочет, чтобы его романы постигла та же участьЗнаменитый автор циклов “Рождённый туманом” и “Архив Буресвета” Брендон Сандерсон продолжает отказываться от предложений об экранизациях своих книг.
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