Офицер ВСУ сдался российским бойцам из-за нехватки солдат в его роте

Военнослужащие российского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» при взятии под контроль населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР) взяли в плен командира роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с подчиненными.
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