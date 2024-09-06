Новосибирский певец Шура похудел на 40 килограммов из-за болезни

Из-за онкологического заболевания артист перешёл на специальное питание.Эпатажный новосибирский певец Шура несколько лет борется с онкологией и похудел на 40 килограммов, так как перешёл на специальное питание.
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