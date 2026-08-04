IT-эксперт Владимир Зыков назвал невозможным запрет Apple в России из-за отсутствия полномочий у ФАС

Главный редактор интернет-издания «Рунет» Владимир Зыков в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не обладает полномочиями для направления требований о блокировке Apple в Роскомнадзор, что делает запрет компании в России невозможным.