Орловскому правительству срочно нужны специалисты по освоению 2,5 млрд рублей

За оставшийся месяц орловские чиновники обязаны вложить в экономику региона 2,5 млрд рублей. Ситуацию с выполнением нацпроектов обсудили 21 ноября на совещании с главами муниципалитетов в администрации области.
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