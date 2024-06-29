Коллаж Царьграда История Ольги Петерзен не оставляет равнодушным: избранная в парламент Гамбурга депутатом женщина вынуждена была бежать из Германии с тремя детьми.
"Во всём виноват Путин": Русская выиграла выборы в Германии и срочно сбежала в Россию
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Владимир Карпов
Успехов вам, Ольга !!!
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13 час.
valentina sergeeva
Любопытно всё-таки: семья уехала за лучшей жизнью, "на новую родину — в Гамбург". 20 лет (д в а д а ц а т ь!), о старой родине не вспоминали, потом эта Ольга почувствовала, что вот-вот петух жареный клюнет, всего один раз проголосовала за русского президента, быстенько срулила в Россию (потому что только здесь и безопасно), - и на тебе! Героиня! И всем нам теперь... что? Надо хлопать в ладошки и восторгаться? Только потому, что она успела сбежать в Россию из самой Европы?.. Пресмыкательство перед Западом в нас, похоже, неистребимо. Казалось бы, ну, уехала - и уехала. Молодец, что детей спасла. Чего волну-то гнать?..
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9 час.
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