Врач Тяжельников: сладкие газированные напитки не утоляют жажду в жару

Употребление сладких газированных напитков во время жары способствует усилению нагрузки на организм, не утоляя жажды, заявил в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
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