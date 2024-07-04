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Врач Тяжельников: сладкие газированные напитки не утоляют жажду в жару

Врач Тяжельников: сладкие газированные напитки не утоляют жажду в жару

Употребление сладких газированных напитков во время жары способствует усилению нагрузки на организм, не утоляя жажды, заявил в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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