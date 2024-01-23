PRCS: Армия Израиля ведёт огонь в районе больницы «Аль-Амаль» в секторе Газа

Гуманитарная организация Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщила, что Израиль с применением дронов ведет огонь по движущимся наземным целям в районе госпиталя «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе, скорая помощь не может осуществлять эвакуацию раненых.