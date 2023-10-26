ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 777 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Я бы не сильно доверял подобному словоблудию про "бунт укропитеков против Зеленского". Все это из области не совсем н...Экс-советник Кучм...
  • Анатолий Ишимбаев
    Успехов и здоровья ребята,будьте осторожнее.Минобороны сообщи...
  • Анатолий Ишимбаев
    Смертники без головы и ума,хотя как людей жалко.Речная болезнь: В...

«Какой смысл ставить на «Аквамена», если «Елки» собирают полмиллиарда»

«Какой смысл ставить на «Аквамена», если «Елки» собирают полмиллиарда»

Себестоимость копии голливудской новинки достигает 300 млн рублей. Потому отечественным кинотеатрам выгоднее прокатывать российские фильмы — к концу 2023 года их итоговая касса превысит 25 млрд рублей против 10 млрд в 2022-м.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх