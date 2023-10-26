«Какой смысл ставить на «Аквамена», если «Елки» собирают полмиллиарда»

Себестоимость копии голливудской новинки достигает 300 млн рублей. Потому отечественным кинотеатрам выгоднее прокатывать российские фильмы — к концу 2023 года их итоговая касса превысит 25 млрд рублей против 10 млрд в 2022-м.
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