Олег Басилашвили: гадалка предсказала жизнь дольше 90 лет

Народный артист СССР и лауреат Государственной премии Олег Басилашвили, отметивший свой 90-летний юбилей, признался в интервью «КП-Санкт-Петербург» о разговоре с гадалкой, которая предсказала ему долгую жизнь.
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