Почему самолеты красят в белый цвет: пилот объяснил причины

Да не просто- что на воде, что в воздухе белый цвет виден очень далеко и белый цвет намного сложнее в подборе краски.

Владимир

Что на воде, что в воздухе лучше белого виден оранжевый. По этой причине у спасателей оранжевые жилеты и "чёрные ящики" в самолётах тоже оранжевые. А днём в воздухе белый цвет так вообще сливается с небом.