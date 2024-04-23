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Почему самолеты красят в белый цвет: пилот объяснил причины

Почему самолеты красят в белый цвет: пилот объяснил причины

Хотя некоторые авиакомпании используют различные цвета для своих самолетов, белый цвет остается самым распространенным.

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Комментарии
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ВБ
Владимир Бурцев
Да не просто- что на воде, что в воздухе белый цвет виден очень далеко и белый цвет намного сложнее в подборе краски.
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16 час.
Владимир
Что на воде, что в воздухе лучше белого виден оранжевый. По этой причине у спасателей оранжевые жилеты и &quot;чёрные ящики&quot; в самолётах тоже оранжевые. А днём в воздухе белый цвет так вообще сливается с небом.
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16 час.
РОМАН Молчанов
СЕКРЕТ ! СЕКРЕТНЫЙ )))
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13 час.

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