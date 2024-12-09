В России наемника из Грузии заочно приговорили к 18 годам за участие в боях на стороне ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 36-летнего гражданина Грузии Ладо Гамсахурдию (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 18 годам колонии строгого режима за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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