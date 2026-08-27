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Daily Storm

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Фестиваль «Моспитомец х Четвероногий друг» открылся в летнем клубе «Москва»

Фестиваль «Моспитомец х Четвероногий друг» открылся в летнем клубе «Москва»

Главной его целью стала помощь в поиске дома котам и собакамФестиваль «Моспитомец х Четвероногий друг» открылся на Тверском бульваре в Москве.

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