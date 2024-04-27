Сбежавшему Антону Привольнову пришлось пить антидепрессанты

Антон Привольнов. Фото: globalmsk.ruИзвестный телеведущий Антон Привольнов, звезда передач “Контрольная закупка”, “Доброе утро” и “Звезды сошлись”, летом 2022 года принял решение оставить Россию и эмигрировать в Израиль.
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