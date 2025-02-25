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Царьград

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Российские военные устранили группы украинских боевиков под Часовым Яром

Российские военные устранили группы украинских боевиков под Часовым Яром

Российская армия пресекла попытку переброски украинских боевиков под Часовым Яром в ДНР. Разведчики 6-й мотострелковой дивизии выявили и ликвидировали противника с использованием БПЛА, уничтожив также блиндажи ВСУ с личным составом.

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